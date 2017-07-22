В Воронеже из окна выпала 2-летняя девочка

В Воронеже из окна высотного жилого здания выпала девочка. Ребенку полных два года.

Свидетели утверждают, что малышка упала с 8 этажа. Это случилось на улице Федора Тютчева в Железнодорожном районе примерно в 8:30 утра. После падения девочка получила тяжелые травмы, но все же выжила. Сейчас ее отправили в больницу на лечение. На месте случившегося работают сотрудники полиции. Они выясняют все детали и причины.

В связи с тем, что с наступлением тепла такие случаи случаются все чаще, правоохранительные органы призывают родителей быть осторожными. Не стоит маленького ребенка одного в комнате с открытым окном.