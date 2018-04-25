В Саратове молодой парень ради забавы сломал пятки

В Саратове молодой парень ради забавы выпрыгнул из окна и сломал пятки.

Это случилось 30 апреля примерно в 6 часов утра в Заводском районе города. На улице Кленовой, по словам свидетелей, молодой человек выпрыгнул из окна квартиры на 4-ом этаже. При паденни он приземлился на крышу заведения общественного питания. Прохожие вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли парня с крыши кафе и отправили на лечение. Известно, что при прыжке он сломал себе пятки. На вопрос о причинах такого поступка он ответил, что сделал это ради забавы, когда веселился дома с друзьями.

Напомним, недавно в Воронеже из окна выпала 2-летняя девочка с 8-го этажа. При падении малышка получила тяжелые травмы, но выжила. Ее отправили в больницу на госпитализацию. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего и убедительно просят молодых родителей, чтобы те не оставляли маленьких детей одних в квартирах с открытыми окнами.