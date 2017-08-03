В Подмосковье подросток повредил пальцы из-за петарды

В Подмосковье петарда взорвалась в руках подростка, повредив ему пальцы.

16-летний парень хотел зажечь петарду. Однако она неожиданно взорвалась в его руках. Подростка тут же отвезли в больницу с полученными травмами. Сейчас сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье проводят расследование по поводу этого происшествия.

Напомним, в Саратове парень ради забавы сломал пятки. Это случилось утром 30 апреля. Свидетели видели, как парень выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По словам молодого человека, он развлекался дома со своими друзьями и ради шутки выпрыгнул в окно. После падения он приземлился на крышу кафе, которое было на первом этаже. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Полицейские сняли его оттуда, после чего жертва происшествия отправился в больницу. Известно, что молодой человек сломал пятки.