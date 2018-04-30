В Мурманске четырнадцатилетняя девочка выпала из окна

В Мурманске девочка четырнадцати лет выпала из окна и получила травмы.

Происшествие случилось на улице Александра Невского, 92-14. Сообщается, что подросток хотел спуститься вниз с четвертого этажа пятиэтажного жилого дома. В итоге девочка сорвалась и упала вниз. Она получила травмы, и ее отправили в больницу на госпитализацию. Сотрудники полиции ведут расследование по этому делу и выясняют все детали произошедшего.

Напомним, недавно в Саратове произошел похожий случай. Парень ради забавы сломал себе пятки. Молодой человек выпрыгнул из окна квартиры на 4 этаже. Он упал на крышу магазина, который находился на 1 этаже. Прохожие вызвали скорую помощь и спасателей. Парня спустили вниз. Сотрудникам полиции он ответил, что сидел дома с друзьями и веселился, а выпрыгнул в окно только ради шутки. Врачи заявили, что он поломал себе пятки.