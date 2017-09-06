В Подмосковье женщина с трехлетним ребенком, спасаясь от мужа, упали с высоты 3-го этажа

В следкоме начали проверку обстоятельств этой трагедии.

ЧП произошло в городе Орехово-Зуево в ночь на воскресенье. Как сообщают СМИ, 25-летняя женщина сперва закрылась в комнате с маленькой дочерью, спасаясь от пьяного мужа, угрожавшего ее убить. Однако мать посчитала, что этого недостаточно – она связала простыни и по ним стала спускаться из окна квартиры с ребенком на руках. Им предстояло преодолеть таким образом пять этажей. Однако сил для такого спуска молодой матери не хватило. Примерно на полпути женщина не удержалась на самодельной веревке и рухнула с девочкой вниз.

Мать и дочь остались живы, однако обе находятся с травмами в больнице. По некоторым данным, мать пыталась прикрыть дочку и взяла на себя основной удар при падении. Поэтому она находится в реанимации. По другим данным, тяжелее досталось именно малышке.

В областном главке СК подтвердили факт падения женщины с ребенком с высоты и рассказали, что уже начали проверку обстоятельств происшедшего.