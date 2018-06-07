В Ростовской области 9-летняя девочка утонула в бассейне

В городе Цимлянск Ростовской области 9-летняя девочка утонула в бассейне во время занятий по плаванию. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как причинение смерти по неосторожности и начал расследование.

Несчастье случилось 19 июня. Во время тренировки девочка оказалась без внимания взрослых и ушла под воду. Когда ее вытащили, ребенку пытались оказать помощь и сотрудники бассейна, и вызванные на место трагедии медики скорой. Однако помочь девчушке они не смогли. Бригада скорой констатировала смерть. Местные СМИ отмечают, что родители отдали девочку в секцию именно для того, чтобы научить ее плавать.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия по делу. Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причину смерти погибшей девочки.

Напомним, 7 июня в Шлиссельбурге Ленинградской области во время занятий группы 8-9-летних детей в бассейне на них обрушилась часть потолка. В результате девочка и мальчик были доставлены в больницу с травмами.