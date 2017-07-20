В Ленинградской области на детей обрушился потолок в бассейне, двое пострадали

Двое восьмилетних детей получили травмы после обрушения части кровли в бассейне в Шлиссельбурге Ленинградской области. Следственный комитет уже начал доследственную проверку обстоятельств инцидента.

О ЧП стало известно сегодня, 7 июня, около 11 часов утра. По предварительным данным, в помещении частично разрушились перекрытия потолка, из-за чего куски кирпичей упали в воду как раз в тот момент, когда в воде находилась группа детей. В результате девочку и мальчика доставили с травмами в районную больницу.

У мальчика диагностировано сотрясение мозга и рана теменной области головы, его состояние врачи оценили как тяжелое. Девочка получила травмы средней тяжести. Местные СМИ сообщают, что в лечебное учреждение вызвали специалистов из областной детской больницы, а также реанимобиль.

Сейчас в бассейне работают криминалисты, место происшествия осматривают следователи. Начата доследственная проверка.