В Москве и Иркутской области на пожарах погибли 5 человек, в том числе ребенок

В огне крупного пожара в Новой Москве погиб ребенок и пострадали трое взрослых. А в Иркутской области заживо сгорели сразу четыре человека.

Трагедия случилась в ночь на 23 августа в Красной Пахре (Москва). На одном участке загорелись сразу два дома. По оценкам спасателей, в общей сложности огонь охватил не менее 99 квадратных метров. В одном из строений обрушилась крыша.

Как сообщили источники в экстренных службах, в огне погиб ребенок – его тело пожарные нашли, разбирая завал. Также пострадали двое взрослых мужчин и женщина. Двух погорельцев пришлось срочно доставлять в институт Склифософского медицинским вертолетом, один из пострадавших получил помощь на месте. Причины ночной трагедии устанавливаются.

Еще одно ЧП произошло сегодня рано утром в поселке Железнодорожный Иркутской области. Там вспыхнул частный дом. Огонь был такой силы, что через несколько минут полыхало все строение. После тушения огня спасатели обнаружили на пепелище тела четырех человек. Следком уже начал проверку обстоятельств их гибели. Первейшая задача следователей – установить личности погибших с помощью экспертиз.