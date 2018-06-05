В Котельниках потушили масштабный пожар

Пожарные потушили открытое горение в здании мотосалона в Котельниках, где огонь охватил около 700 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила в МЧС около 11 часов утра. Он начался в двухэтажном здании, расположенном в Коммерческом проезде – там находится мотосалон и сервис по ремонту лодочных моторов.

Специалисты присвоили ЧП второй уровень сложности. В тушении огня были задействованы более 60 пожарных и 19 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. В том числе, был задействован пожарный вертолет, который помогал бойцам, тушившим огонь с земли. Около часа дня огонь локализовали, а спустя еще час возгорание было ликвидировано.

По данным МЧС, во время пожара люди не пострадали. Из горящего здания до приезда пожарных расчетов самостоятельно вышли около 20 человек.

Напомним, 2 августа в Казани пожарные эвакуировали из жилого дома 75 человек после того, как в доме загорелась крыша. Пожар начался в одной из квартир, а затем перекинулся на кровлю. В результате огонь охватил около 700 квадратных метров.