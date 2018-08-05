В центре Королева несколько часов горит жилая семиэтажка

Пожарные сумели локализовать масштабный пожар, однако полностью загасить огонь пока еще не смогли.

Информация о пожаре в жилом7-этажном доме в Королеве под Москвой поступила в МЧС в 6:26мск. Загорелась деревянная мансарда, с которой огонь перекинулся на крышу. В результате уже через час огонь охватил более 200 квадратных метров, а потом распространился в общей сложности на 300 «квадратов».

Прибывшие на место пожарные расчеты вывели из здания 9 жильцов, остальные погорельцы успели эвакуироваться сами. Всего в здании проживает около 200 человек. Никто из них в огне не пострадал. Сейчас для людей предоставлен пункт временного размещения.

На тушении дома задействовано более сотни пожарных и 33 единицы пожарной техники. Инциденту присвоили второй номер сложности. Кроме того, в московском областном главке МЧС рассказали, что с воздуха тушить огонь помогает пожарный вертолет Московского спасательного центра. К 11 часам утра огонь удалось локализовать, однако тушение пожара продолжается.

СМИ сообщают, что в доме успели выгореть несколько двухуровневых квартир мансардного этажа.