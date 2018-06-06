Площадь пожара на авиазаводе в Иркутске увеличилась

Площадь пожара, который начался сегодня утром на Иркутском авиационном заводе, увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Происшествию присвоили 2-й, повышенный номер сложности.

Огонь в гальваническом цехе предприятия вспыхнул около 10 часов утра. Как рассказали в региональном МЧС, всех сотрудников подразделения успели эвакуировать. Поэтому на данный момент известно, что пострадавших от пожара нет.

Однако огонь пока продолжает распространяться: если первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, сейчас известно, что огнем охвачена уже 1000 «квадратов». Это примерно четвертая часть трехэтажного строения. По одной из версий, озвученных в СМИ, загореться могла гальваническая ванна, в которой обрабатывают титан.

На место происшествия продолжают прибывать дополнительные пожарные расчеты и техника.

На предприятии заявили, что пожар не повлияет на планы по производству самолетов. Напомним, на этом заводе, который входит в корпорацию «Иркут», начали сборку и испытания самолета МС-21.