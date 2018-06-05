В центре Москвы горит Дом педагогической книги

В Москве загорелся Дом педагогической книги на Большой Дмитровской. В настоящее время пожарные локализовали огонь и продолжают тушение. Пострадавших на пожаре нет.

О пожаре стало известно около четырех часов дня. Очевидцы говорят, что шлейф дыма дотянулся до здания Большого театра. Из-за пожара на Дмитровке перекрыто движение, водителям было рекомендовано проезжать в объезд по улице Тверской. СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что в здании загорелся утеплитель крыши и деревянная обрешетка. Пожарные локализовали огонь и принялись вскрывать крышу чтобы окончательно загасить очаг. Предварительно от огня пострадало примерно 50 квадратных метров кровли здания.

Кроме того известно, что эвакуация в здании не проводилась. Пострадавших от огня нет.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о взрыве зернохранилища в Страсбурге. Там в портовой части города огонь охватил около 2,5 тысяч квадратных метров. Сообщается по меньшей мере об 11 пострадавших, трое из которых были отправлены в больницы в критическом состоянии.