В Екатеринбурге из ТРЦ эвакуировали около 500 человек из-за пожара в вентиляции

Около 500 человек были экстренно выведены из торгово-развлекательного центра «Гринвич» в Екатеринбурге, где начался пожар. Никто из людей, находившихся в здании, не пострадал.

Как рассказали в управлении МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт около 9 часов утра. На место выехали 14 единиц техники и более 60 пожарных.

В здании вовремя сработала система пожарного оповещения и автоматическая сигнализация. Поэтому персонал центра вместе с пожарными успешно эвакуировал людей. Всего из здания вывели около 500 человек, сообщений о пострадавших нет. Кроме того, специалисты сумели быстро выявить очаг возгорания.

По мнению пожарных, причиной огня стали жировые отложения, которые загорелись в системе вентиляции одного из кафе, расположенных на 3 этаже.

По данным МЧС, огонь охватил около 10 погонных метров, не успев сильно распространится. Пожарные расчеты погасили его за 14 минут.

Напомним, вечером 24 августа пожарные ликвидировали возгорание в ТРЦ «Мурманск молл» в Мурманске. Там причиной огня стало возгорание электропроводки на одном из верхних этажей. Оперативно была проведена эвакуация посетителей центра и его персонала, так что пострадавших в огне также не было.