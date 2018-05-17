В Казани ликвидируют возгорание в торговом центре

Утром 5 июня в Казани загорелся торговый центр «Порт». Спасатели сообщают, что люди в результате возгорания не пострадали, инциденту присвоили 2 уровень сложности и продолжают тушение.

Информация о возникновении пожара поступила в экстренные службы в начале девятого утра. На этот момент в здании находились лишь сотрудники охраны и часть персонала. В общей сложности из помещений центра эвакуировали около двух десятков человек. Хотя дым валил из-под крыши здания центра, очаг возгорания пожарные обнаружили на первом этаже. По оценкам специалистов, огонь охватил около 20 квадратных метров площади, уровень сложности изменили на четвертый.

На место происшествия выезжали 8 единиц техники и около 50 бойцов МЧС. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уволил главу МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате в связи с пожаром в марте этого года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Тогда в результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.