В порту Страсбурга взорвалось и горит зернохранилище

В портовой зоне Страсбурга на северо-востоке Франции взорвалось зернохранилище. Трое пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии. Повреждения получили еще восемь человек.

Взрыв произошел около половины одиннадцатого утра. После взрыва в здании начался пожар. На данный момент сообщается, что огнем охвачены по меньшей мере 2500 квадратных метров постройки. На месте ЧП работают пожарные расчеты общей численностью более 70 человек. Спасатели и местные власти просят людей избегать зоны распространения огня.

О причинах, вызвавших взрыв, пока не сообщается.

Напомним, вчера подразделения МЧС несколько часов тушили пожар в казанском торговом центре «Порт». Первое сообщение о возгорании поступило спасателям около 8:20 утра, пожар начался с очага на первом этаже здания площадью около 20 квадратных метров. После ликвидации огня специалисты оценили общую площадь горения в 2800 квадратных метров.