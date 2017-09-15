В Москве после задымления в ТЦ эвакуировали 150 человек

Около 150 человек эвакуировали из здания торгового центра «Времена года», что на Кутузовском проспекте в Москве. Эвакуацию провели после того, как был получен сигнал о возгорании в здании.

Как сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники, задымление началось с мансарды ресторана на крыше здания. Там загорелись строительные леса и утеплитель. Площадь, охваченная огнем, была небольшой, около 20 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные быстро локализовали очаг и потушили огонь. Пострадавших нет, всех посетителей и персонал ТЦ вывели из здания еще до прибытия пожарных расчетов.

Напомним, в конце апреля по ходатайству прокуратуры суд временно остановил работу двух московских торговых центров – «Серебряный дом» и «Персей для детей». Причиной запрета стали нарушения правил пожарной безопасности. 4 апреля на складе ТЦ «Персей для детей» тушили пожар, в результате трое пожарных попали в больницу с ожогами, а один человек погиб.