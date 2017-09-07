В Новосибирске на пожаре в высотке спасли беременную женщину и маленького ребенка

Беременная женщина и 3-летняя девочка едва не пострадали сегодня в Новосибирске во время пожара в высотке. Благодаря исправным инженерным сетям и оперативной работе пожарных, пострадавших среди погорельцев нет.

В региональном МЧС рассказали, что огонь в 17-этажном доме в Советском районе города вспыхнул в одной из квартир двенадцатого этажа. ЧП произошло около 7 часов утра, поэтому многие жильцы еще были дома. На счастье, в здании сработала пожарная сигнализация и средства дымоудаления. Поэтому часть жителей самостоятельно выбежали на улицу до распространения дыма; некоторым помогли эвакиуроваться спасатели.

Однако главные действия развернулись на двенадцатом этаже. К моменту приезда пожарных оттуда валил густой дым, а в проеме окон стояли двое взрослых и маленький ребенок. Их специалисты спускали на землю с помощью специального 50-метрового подъемника и люльки, ведь оказалось, что женщина беременна. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных ни она, ни 3-летняя девочка, ни бывший с ними мужчина не пострадали. Их отправили в больницу для профилактического осмотра.

В это же время пожарные нашли в квартире очаг горения и потушили его. Борьба с огнем и эвакуация людей заняли у спасателей 17 минут.