В Екатеринбурге после пожара в муниципальном доме остались без крыши 28 человек

Сейчас власти города решают, куда расселить погорельцев.

Пожар в бывшем коридорном общежитии в Кировском районе города произошел в ночь на понедельник, 17 сентября. По двухэтажному зданию стремительно распространился густой дым, который заблокировал жильцов второго этажа. И хотя пожарные расчеты прибыли на место ЧП в считанные минуты, некоторые верхние жильцы прыгали из окон на одеяла, которые для них растянули соседи снизу. Самостоятельно из дома эвакуировались десять жильцов. На счастье, никто из них при эвакуации не пострадал.

Пожарные тоже не сидели без дела. С помощью автолестниц они сняли с верхнего этажа 3 детей и 10 взрослых, еще пятерых жильцов вывели через лестницу в специальных масках. А потом в течение почти двух часов проливали задымленное здание.

По словам специалистов, пожар начался в одной из комнат на первом этаже. Есть информация, что перед пожаром в ней находились несколько пьяных молодых людей. Она полностью выгорела, а дым и копоть за счет планировки мгновенно распространились по всему строению.

Все 28 погорельцев живы и здоровы, однако люди остались без крыши над головой. Ведь все квартиры дома оказались непригодными для жилья, а нижний этаж, к тому же, залит водой. Поэтому власти города решают вопрос с расселением людей.