Из пожара в Екатеринбурге спасли 54 погорельца

В Екатеринбурге в ночь на 18 июля загорелось пятиэтажное общежитие. Пожарные спасли из задымленных помещений 54 человека.

Сообщение о пожаре в так называемой малосемейке (доме коридорного типа) поступило около часу ночи. Прибывшим на место пожарным расчетам пришлось с помощью прохожих растаскивать припаркованные вокруг здания авто, чтобы подогнать спецтехнику. В доме было полно дыма, жильцы звали на помощь, высунувшись в окна. По свидетельствам очевидцев, пожарным пришлось успокаивать самых испуганных, чтобы те от страха не выпрыгнули из окон.

Людей выводили из горящего здания по лестничным маршам, используя специальные маски, а также снимали с помощью автолестниц. Всего спасли 6 детей и 48 взрослых. Двух пострадавших, надышавшихся дымом, отправили в больницу. С огнем пожарные совладали за 11 минут.

В здании малосемейки огнем повреждены коридоры двух этажей и двери квартир. По мнению специалистов, очаг находился у двери одной из квартир. Поскольку основной версией случившегося называют поджог, прокуратура начала доследственную проверку обстоятельств пожара. Точную причину возгорания назовет пожарно-техническая экспертиза.