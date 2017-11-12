В центре Москвы из пожара на Патриарших прудах спасли женщину с ребенком

Сегодня утром на Патриарших прудах в центре Москвы пожарные спасли из горящей квартиры женщину и маленького ребенка. Жильцов нескольких соседних квартир эвакуировали до ликвидации огня.

По сообщению московского центра по управлению в кризисных ситуациях МЧС, загорелась квартира шестого этажа в старом доме в Большом Патриаршем переулке. Женщину с ребенком, которые на момент приезда пожарных находились в горящей квартире, эвакуировали с помощью автолестницы. Их соседей также вывели на улицу для обеспечения их безопасности.

Существовала угроза, что огонь перекинется из горящей квартиры на чердак и крышу здания, говорят специалисты. Однако этого удалось избежать. Пожар был успешно потушен. Пострадавших от огня нет.

Установлено, что в квартире горела мебель и личные вещи жильцов.

Напомним, в Новосибирске во время пожара на 12-м этаже высотного здания пожарным пришлось использовать специальный подъемник с люлькой, чтобы спасти беременную женщину и трехлетнего ребенка из окна горящей квартиры.