В ДТП в Подмосковье пострадали трое взрослых и ребенок

В Подмосковье на федеральной трассе «Волга» столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате четыре человека, в том числе и ребенок, были ранены.

ЧП произошло в Ногинском районе на 40 километре дороги. Там столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. Сначала сообщалось о трех пострадавших. Однако позже источники в экстренных службах уточнили журналистам, что ранены четверо участников аварии, в том числе один ребенок.

Сообщается также, что на трассе в районе ДТП скопилась большая пробка, проезд машин в сторону столицы сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

Причины столкновения пока что не известны.

Напомним, 26 июня в массовом столкновении автомобилей под Пензой пострадали 9 человек, четверо из них погибли. Тогда на федеральной трассе «Урал» столкнулись 2 грузовика и 5 пассажирских авто.