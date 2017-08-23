15 пострадавших в ДТП под Ростовом

В воскресенье 2 июня в 13:30 на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Госпитализированы 11 человек.

Представители ГИБДД сообщают, что 37-летний водитель рейсового автобуса «Ростов-Новочеркасск» не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. По заявлению водителя, у него отказала педаль тормоза, а когда он пытался затормозить «сбросом скоростей», было уже поздно. После столкновения с грузовиком, автобус отбросило в сторону стоящих рядом автомобилей «Киа» и «Рено», которые получили серьезные повреждения.

В общей сложности пострадали 15 человек, из них трое детей. Одиннадцать человек срочно госпитализировали и доставили в лечебные учреждения области.

На месте ДТП перекрыли движение, в связи с чем на трассе образовалась огромная пробка. Сотрудники ГИБДД стараются урегулировать непростую ситуацию.