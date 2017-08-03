В ДТП на МКАД пострадали пять человек

В Москве пять человек пострадали в серьезном ДТП, которое произошло рано утром на МКАД.

Как сообщили в ГИБДД, около 5 часов утра на 20-м километре кольцевой дороги столкнулись три легковых авто. В результате травмы разной тяжести получили пять человек. СМИ сообщают, что одного из пострадавших зажало в кабине. Пострадавших доставили в больницы, причем одного из раненых было решено эвакуировать с места аварии с помощью медицинского вертолета. На борту его сопровождала бригада медиков.

Из-за аварии на МКАД оказались перекрыты три полосы движения, образовалась большая пробка. Движение по кольцу несколько часов оставалось затрудненным.

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства и разбирается в причинах ДТП.

Напомним, вечером 7 августа в Москве на Земляном валу столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Сообщалось о четверых пострадавших в этом ДТП.