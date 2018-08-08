В Дагестане в масштабной аварии пострадали 18 человек

Как сообщили в МЧС, среди пострадавших – пятеро детей. Сейчас все восемнадцать раненых находятся в местной больнице.

В региональном главке МВД рассказали, что ДТП произошло примерно в 8:30 мск неподалеку от поселка Ачи-Су. По предварительной информации, легковушка КИА выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским микроавтобусом «Газель». После этого с ними столкнулись еще три автомобиля.

Ссылаясь на источники в местной больнице, СМИ передают, что один из пострадавших находится в реанимации, остальные получили более легкие повреждения и определены в отделение хирургии. П

ричины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 19 августа, в Москве на Большой Татарской столкнулись два автомобиля, которые «по цепочке» протаранили еще шесть припаркованных авто. В результате этого ДТП пострадали два человека, а движение по улице длительное время было ограничено.