На юге Москвы произошло масштабное ДТП с пострадавшими

На Варшавском шоссе сегодня, 11 сентября, столкнулись два грузовых автомобиля, автобус и разу пять легковушек.

По предварительным данным ГИБДД, «автором» столкновения мог стать водитель, сидевший за рулем одного из грузовиков. Он якобы заснул во время движения и въехал в машины, стоявшие на «красном» светофоре. Сообщается о шести жертвах столкновения: пятеро из пострадавших ранены, один скончался на месте аварии.

СМИ сообщают, что вследствие масштабного ДТП на Варшавском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. На месте работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга произошло столкновение двух легковых авто и маршрутного автобуса с пассажирами. Сначала в маршрутку врезалась иномарка, которая не вписалась в поворот. Затем с ними столкнулась еще одна «легковушка». В результате аварии пострадал один человек, а все автомобиля получили значительные повреждения.