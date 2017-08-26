В столкновении трех иномарок на юге Москвы пострадало не менее 6 человек

В аварии трех легковых иномарок на Юге Москвы пострадало 6 человек, в том числе ребенок.

Как сообщили СМИ источники в правоохранительных и экстренных службах, в Даниловском районе на пересечении Подольского шоссе и второго Павловского переулка столкнулись Mercedes, Kia и Hyundai. В столкновении пострадали не менее шести, а по данным других источников, 7 человек, в том числе один ребенок. Он получил самые тяжелые повреждения, черепно-мозговую травму, и был доставлен в НИИ имени Склифосовского вертолетом МЧС в сопровождении медицинской бригады. Всем другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. На месте работают инспекторы ГИБДД, опрашивая участников и свидетелей аварии. Автомобильное движение в районе, где произошло ДТП, пока еще затруднено.