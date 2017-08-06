В масштабной аварии под Пензой четыре человека погибли, пятеро ранены

Четыре человека скончались, еще пятеро были доставлены в больницу в результате масштабной аварии на федеральной трассе «Урал» в Пензенской области.

Сегодня утром на 565-м километре автодороги в Мокшанском районе области произошло столкновение двух грузовых и пяти легковых автомобилей. По не проверенным пока данным, водитель фуры не справился с управлением и буквально протаранил несколько автомобилей.

Как рассказал журналистам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, погибшие - работники администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Местные СМИ сообщают, что все они ехали в областной центр на мероприятия. По словам главы региона, семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе и денежная.

Еще пятеро пострадавших в столкновении получили различные травмы и были доставлены в одну из пензенских больниц. Медики констатировали, что они находятся в состоянии средней тяжести.

Сейчас на трассе заканчивается расчистка участка, на котором произошло столкновение, рассказали в региональном МЧС. Машины уже могут двигаться по трассе по одной полосе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.