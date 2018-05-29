Поиски пилота, совершившего жесткую посадку в Якутии, снова приостановлены

По словам специалистов МЧС, спасательная операция временно прекращена с наступлением темноты, а также из-за ухудшения погоды.

Как рассказали спасатели, пилот упавшего вертолета по-прежнему жив. Хотя его спутниковый телефон, по-видимому, разрядился, спасательные службы получают сигнал GPS-трекера. К сожалению, эта связь односторонняя, так что мужчина не знает о ходе спасательных работ.

Ранее сообщалось, что команда спасателей на вездеходах добралась к подножию гор в районе аварийной посадки вертолета и начала искать вход в ущелье, в котором находится упавший вертолет. Однако из-за пурги и ветра было принято решение, что на ночь специалисты МЧС вернутся на ближайшую оленеводческую стоянку. Поиски пропавшего пилота продолжатся в понедельник утром. Кроме того, если погода улучшится, спасатели предпримут еще одну попытку добраться до терпящего бедствие пилота по воздуху, на вертолете МИ-8. Напомним, 29 сентября в Момском районе Якутии частный вертолет марки Robinson совершил аварийную посадку в горах. Пилот борта остался жив, но получил ранения – об этом он сам сообщил спасателям по спутниковому телефону.