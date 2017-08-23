В забайкальском заповеднике пропал вертолет с пассажирами

В Забайкалье над территорией заповедника пропал вертолет Ми-2 с тремя пассажирами на борту. По словам спасателей, говорить об аварии воздушного судна пока рано.

Крылатая машина принадлежит ДОСААФ и была арендована работниками Сохондинского заповедника (Карымский район) для облета его территории. По данным источников в экстренных службах, на борту вертолета, кроме пилота, находились трое пассажиров – лесник и два работника заповедника. Около десяти часов утра по местному времени они вылетели к гольцам. Спустя четыре часа борт должен был выйти на связь, однако так и не сделал этого.

Специалисты говорят, что говорить об аварии воздушного судна пока что рано. Маршрут облета проходил по густой тайге, по местам с крайне ненадежной связью. Машина могла просто перелетать с места на место, теряя связь.

В региональном МЧС рассказали, что на поиски потерявшегося вертолета вылетели три других воздушных судна – еще один вертолет и два легкомоторных самолета. В готовность привели и другие поисковые службы, которые в случае необходимости пройдут по маршруту пропавшего Ми-2.