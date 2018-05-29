На месте крушения пропавшего Ми-8 найден погибший экипаж

В Сибирском региональном центре МЧС принимают решение о том, как транспортировать тела погибших пилотов с места крушения.

Как сообщалось ранее, в воскресенье на территории Иркутской области пропал борт авиакомпании «Ангара», который отправился проводить аэрофотосъемку местности. Экипаж вертолета состоял из 3 человек. В условленное время пилоты не вышли на связь.

Поиски пропавшего воздушного судна начались вчера, однако были остановлены на ночь. Сегодня рано утром стало известно, что вертолет найден почти в 300 километрах от места своего вылета, города Усть-Кута. Спасательному отряду пришлось добираться к упавшей машине пешком: из-за сложного рельефа гористой местности у них не было возможности приземлиться рядом с разбившимся Ми.

Все члены экипажа вертолета погибли при крушении, говорят спасатели. А сам вертолет разбился, падая на землю. Сейчас решается вопрос, как транспортировать тела с места катастрофы.

Кроме того, по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК) следователи уже возбудили уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.