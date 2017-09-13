Пенсионерка по приказу ангелов убила зятя и отправилась на принудительное лечение

Суд Читы отправил на принудительное лечение пенсионерку. В сентябре 2017 года она по приказу ангелов убила зятя.

77-летняя женщина приехала в гости к собственной дочери, проживающей с мужем. Супруг часто употреблял алкогольные напитки. День приезда тещи не стал исключением. Перебрав с выпитым алкоголем, зять ударил свою жену и отравился спать. От полученного удара женщина потеряла сознание. Пенсионерка помогла ей прийти в чувство. После этого взяла кухонный нож. Им она нанесла пять ударов в грудь своего зятя. Травмы не оказались смертельными, поэтому пенсионерка взяла топор и добила мужчину.

Следователи решили проверить психическое здоровье подозреваемой после заявления о том, что на данный поступок ее сподвигли ангелы. Экспертиза подтвердила наличие у пенсионерки слабоумия. Преступление было совершено в невменяемом состоянии. Суд постановил пройти принудительное психиатрическое лечение. Сайт прокуратуры Черновского района опубликовал эту информацию 25 декабря.