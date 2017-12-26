В Питере врач-невролог будет лечиться у психиатра после устроенного погрома в Исаакии

Учитывая причину дебоша, суд вынес решение не привлекать мужчину к уголовной ответственности, а отправить его на принудительное лечение.

Как сообщили в суде, речь идет о преступлении, совершенном 11 декабря прошлого года. Тогда мужчина вооружился ломом и пошел громить Восточный фасад собора. Он успел повредить малую дверь и разбил стекло над одним из рисунков. Его действия нанесли памятнику архитектуры ущерб более чем в 100 тысяч рублей.

Вандал попал под следствие, ему инкриминировали повреждение объекта культурного наследия. Однако в ходе разбирательства по делу выяснилось, что своими действия злоумышленник расценил как «изгнание бесов». Поэтому суд не стал использовать уголовные санкции (а статья УК предполагает за подобные действия даже тюремный срок до 3 лет), а отправил «экзорциста» на принудительное амбулаторное лечение. Интересно, что сам правонарушитель по профессии является неврологом, отмечают СМИ.

Напомним, после того, как двое хулиганов пытались поджарить шашлык на статуе Петра, известной как Медный всадник, в законодательном собрании Северной столицы предложили изменить Админкодекс, чтобы ужесточить наказания для вандалов.