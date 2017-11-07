Житель Ивановский области обиделся на соседку и изрезал ее ножом

Мужчина из Ивановский области обиделся на соседку и изрезал ее ножом. 29-летний житель Лежневского района написал явку с повинной.

Поводом к кровавому разбирательству послужило незначительное замечание. Соседка-пенсионерка в разговоре с мужчиной обвинила его в неправильном образе жизни. Он в свою очередь затаил обиду. На следующий день после конфликта мужчина употреблял алкогольную продукцию. Под ее воздействием он вспомнил свое ущемленное самолюбие и направился к соседке. С собой злоумышленник взял нож.

Как только дверь открылась, мужчина накинулся на пенсионерку и безжалостно изрезал ее ножом. Остановился преступник только тогда, когда увидел много пролившейся крови. После этого он скрылся.

Женщину доставили в больницу на скорой помощи. За ее жизнь борются медики.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.