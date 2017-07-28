Женщина из Кировской области легла посреди дороги и курила

Женщина из Кировской области легла посреди оживленной дороги и курила. Происходящее запечатлели на видеорегистраторы проезжающие автомобилисты.

Необычное событие произошло 26 декабря вечером в городе Слободском. Местные жители могли наблюдать, как женщина в коротком розовом халате легла на проезжей части. Она легла на спину поперек дороги, преграждая свободный проезд транспортным средствам. Расположившись поудобней, кировчанка закурила сигарету. По всей видимости, она была в нетрезвом состоянии.

Один из свидетелей происходящего выложил видео в Интернет. Ролик быстро набрал много просмотров. Кто-то осуждал проезжающих мимо в равнодушии. Кто-то встал на их защиту, объясняя свои слова тем, что останавливаться стоило только для того, чтобы сдать женщину в полицию.