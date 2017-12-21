У хабаровчанки украли шубу посреди улицы. Происшествие случилось в центре города.

Накануне вечером в полицию обратилась жительница Хабаровска. Она сообщила, что прогуливалась в центре города. Сзади к ней подошел незнакомец и ударил несколько раз. Далее снял с женщины шубу и золотую цепочку. Также грабитель отобрал телефон. После чего скрылся.

Оставшейся на сильном морозе без верхней одежды женщине помог проезжающий мимо автолюбитель. Он отогрел хабаровчанку и вызвал полицию.

Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили брошенный телефон жертвы. Однако самого нападавшего найти не удалось.

Ущерб, который женщина понесла от утраты шубы и драгоценного украшения, она оценила в 140 тысяч рублей.