3 июня житель Улан-Удэ сломал ребра оскорбившей его женщине. Инцидент случился во дворе по улице 3-я Кедровая.

Мужчина услышал в свой адрес нецензурные оскорбления от знакомой женщины. Слова мужчину очень обидели. Он решил немедленно разобраться с женщиной. К слову, она уже почти ушла с места словестной перепалки.

Житель Улан-Удэ догнал ее. Ударил свою знакомую по лицу. От чего она упала на землю. После этого мужчина продолжить быть ее ногами, нанеся три удара в область груди.

В результате было сломано два ребра, а также повреждены ткани легкого. Женщина попала в больницу, а мужчина на скамью подсудимых. Теперь по решению суда ему предстоит отбыть в колонии строгого режима два года и шести месяцев.

Кроме того, был предъявлен иск о возмещении всех расходов на лечение пострадавшей в пользу РФ.