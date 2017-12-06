В Приморье елки для праздника рубили на кладбище города Уссурийска. Нарушители задержаны.

В преддверии Нового года увеличилось число «черных лесорубов». Некоторые из них не постеснялись срубить елки и пихты на кладбище в Приморье.

Сотрудники кладбища стали замечать исчезновение хвойных. Незаконная вырубка происходила по ночам. 29 декабря охраннику кладбища удалось задержать преступника. Мужчина преградил выезд браконьеру, который плохо ориентировался на территории городских захоронений, и вызвал полицию.

Всего за неделю на территории кладбища было вырублено 10 хвойных деревьев. Лесоруб поставлял елки на местные новогодние базары.

Городские экологи не оставили без внимания ситуацию. Сейчас они оценивают ущерб. Кроме того, за незаконную рубку деревьев браконьеру грозит штраф.