Неизвестные совершили нападение на пожарную часть в Бурятии

Неизвестные в ночь с 1 на 2 января совершили нападение на пожарную часть села Аршан в Бурятии.

В момент нападения в пожарной части находились 5 сотрудников. По сведениям начальника отряда Доржо Баторова, сначала к ним в дверь постучали. Когда неизвестным открыли, то сразу без объяснения причин напали на одного из сотрудников. Началась драка. Нападавшие схватили хозяйственный топор и стали им угрожать. Далее с места преступления они скрылись.

Пожарным были нанесены побои, но более других пострадали двое – они получили ушибы головы.

Предположительно, нападавшие отмечали Новый год в расположенном по соседству увеселительном заведении. Там у них произошел конфликт, после чего они направились в пожарную часть.

Личности нападавших не установлены. Их число также достоверно неизвестно. Но, по словам сотрудников пожарной части, было не менее 5 человек.