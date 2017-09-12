Жительница Самарской области избила мать до смерти

Жительница Самарской области избила собственную мать до смерти. За свое преступление девушка понесла уголовную ответственность.

Преступление совершилось 25 сентября 2017 года в селе Ташелка Ставропольского района. Родственницы находились дома по улице Менжинского. В ходе конфликта дочь нанесла удары по голове собственной матери.

Женщина была срочно госпитализирована. Однако, проведя в больнице несколько дней, 1 октября она скончалась от полученных множественных травм.

Следствие доказало вину дочери жертвы. Она получила реальное лишение свободы. Суд Самарской области приговорил местную жительницу к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.