Учитель наслал проклятие на своих учеников из-за плохого поведения

41-летний учитель из Токио наслал проклятие на своих учеников из-за плохого поведения. За это он угодили в тюрьму.

Школьный учитель устал от бесконечного шума и плохого поведения учеников. Потеряв всякую надежду на мирное сотрудничество, мужчина решил наслать проклятие на школьников. На пешеходный мост, по которому дети каждый день приходит в школу, он повесил Вара Нингё.

Это традиционная ритуальная кукла в японских обрядах, которая используется в наложении проклятия.

Ритуальную куклу он сопроводил запиской: «Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите».

Более того, чтобы усилить эффект, это проклятие учитель разослал родителям наиболее шумных учеников. А также продублировал надписи на школьных скамьях и в туалете.

Полиция практически сразу вычислила злоумышленника. Теперь он ожидает своего наказания.