2 января в Нижегородской области пьяный отец задавил грудную дочь. Трагедия случилась в Ардатовском районе.

Женщина 30-ти лет уложила спать грудную дочь на диване между собой и супругом. Девочке было 1,5 месяца.

Через некоторое время родители заметили, что девочка не дышит и не подает никаких признаков жизни. Была вызвана скорая помощь. Однако спасти ребенка не удалось.

Медэкспертиза показала, что девочка умерла от удушья. По предварительной версии ее задавил собственный отец, который находился в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе следственного управления по Нижегородской области информацию о происшествии подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело.