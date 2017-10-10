В Новосибирской области мужчина через суд доказывал, что жив

В Ордынском районе Новосибирской области мужчина через суд доказывал, что жив. Пять лет он значился мертвым по всем документам.

Владимир, житель Новосибирской области, осенью минувшего года собрался устраиваться на работу. После оформления и проверки всех необходимых документов, в отделе кадров мужчине сообщили, что он уже пять лет значится мертвым. Это было зафиксировано во всех документах. Даже в Пенсионном фонде была соответствующая запись.

Выяснилось, что в 2012 году Владимир по ошибке был признан мертвым. В сложившейся ситуации мужчине пришлось через суд доказывать, что он жив. Свою личность он доказывал имеющимися у него на руках документами, которые подтверждают личность. А также было доказано, что он имеет постоянное место жительства. Свои права мужчина отстоял.