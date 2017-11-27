В Якутске школьница украла 13000 рублей у библиотеки. Заявление о краже поступило накануне новогодних праздников.

В одной из пригородных школ Якутска произошло ЧП. Заведующая библиотекой обнаружила пропажу денег. Исчезла серьезная для школы денежная сумма - около 13000 рублей. Женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы за помощью.

Сотрудниками полиции Якутска были проведены розыскные мероприятия. После чего было установлено, что украла деньги из библиотеки местная ученица школы. Юной преступнице 14 лет. Свои мотивы подросток еще не объяснила. Дальнейшую судьбу школьницы будет решать суд.