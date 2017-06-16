Многодетная мать в Забайкалье ограбила почту и украла лотерейные билеты

В Забайкалье многодетная мать ограбила почту и украла лотерейные билеты. На этот шаг ее толкнуло сложное финансовое положение.

В селе Кыкер Тунгокоченского района женщина 35-ти лет, воспитывающая трех детей, совершила ограбление в сентябре этого года. К преступлению она подготовилась. Приобрела маску с прорезями, что опознать преступницу не смогли.

Многодетная мать ворвалась в почтовое отделение села Верх-Усугли. Угрожая ножом одной из сотрудниц, она потребовала деньги. После этого дополнительно изъяла из сейфа все лотерейные билеты в количестве 168 штук. Общая их стоимость приравнивалась почти к 16 тыс. рублей.

Однако женщина позже была задержана. Свою вину полностью признала. На роковой шаг ее вынудило финансовое неблагополучие. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы (дана отсрочка до достижения младшим ребёнком 14 лет).