Шестиклассница ограбила мать и сбежала к другу по переписке

Шестиклассница из Гатчины ограбила мать и сбежала к другу по переписке в Лугу. Все произошло ночью 6 января.

Девочка 11-ти лет тайно выкрала у матери 7 тысяч рублей, также с собой она взяла три сотовых телефона и планшет. Ограбив родную мать, шестиклассница покинула свой дом в Гатчине. Сначала она заехала на такси в супермаркет и совершила необходимые покупки. Далее она направилась в Лугу к своему 15-летнему возлюбленному.

Однако днем беглянку уже задержали и вернули матери. Вместе юной паре долго пробыть не удалось. Но совместное селфи они сделать усели. Отследить маршрут передвижения девочки удалось по совершенным ею звонками.

По словам матери, на подобный поступок шестиклассницу подговорил ее друг по переписке. Но, как выяснилось, это уже не первый побег из дома. Девочка не любит учиться и постоянно связывается с плохими компаниями.