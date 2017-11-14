В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на школьницу

В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на 14-летнюю школьницу. Все произошло в центре города 7 января.

Две девочки шли по территории школы № 138. К школьницам подбежали три бродячие собаки. Одна из девочек отвернулась, и в этот момент одно животное атаковало ее. Две другие собаки рядом продолжили лаять.

На помощь пришел проходивший поблизости мужчина. Он отогнал собак. Девочка немедленно обратилась травмпункт. Однако, по словам школьницы, должной медицинской помощи ей не оказали, назвав ее рану простой царапиной. Пригласили только на следующий день сделать укол.

Родители пострадавшей написали жалобу в администрацию Нижнего Тагила. Сотрудники заверили, что отловом собак уже занялась специальная бригада.

К слову, рядом с местом нападения, помимо школы, находится детский сад. Жители обеспокоены появлением бродячих собак в центре города.