Жестокое нападение собаки динго с помощью сотового телефона

Стая диких собак динго почти разорвала на женщину в Австралии, когда она вышла пообедать на улице.

Деб Рандл, работница одной из шахт западной Австралии, решила пообедать на свежем воздухе. В процессе трапезы к ней подбежала одна собака, схватила со стола сотовый телефон женщины и бросилась бежать в пустырь. Деб сразу бросилась за ней, но собака привела ее в ловушку, где их ждали еще две дикие динго.

Все втроем они напали на женщину, она пыталась бежать, но собаки не отпускали ее. В результате, только через несколько минут коллеги Рандл прибежали ей на помощь, услышав крики.

Практически разорванная женщина была немедленно госпитализирована и оперативно прооперирована. Укусы покрывали всё тело, но большая их часть пришлась на руки и ноги женщины. Причем одна из ран на ноге настолько глубока, что врачи не исключают и дальнейшую ампутацию конечности.

В настоящее время учеными продолжаются исследования происхождения этих диких собак. По последней информации, они появились в Австралии около 3500 лет назад, хотя до этого считалось, их появление на материке было значительно позже. Также известно, что предки собак динго - домашние собаки.