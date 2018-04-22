В Китае женщина получила травму от прилетевшей с неба собаки

В Гуанчжоу, крупном городе Китая, женщину отправила в больницу собака. Свидетели утверждают, что пес прилетел с неба.

Это случилось, когда женщина подошла к зданию. На камерах видеонаблюдения заметно, что с огромной высоты на нее приземлился пес. После этого к пострадавшей подошла прохожая вместе с ребенком. Пес в состоянии испуга убежал с "места преступления". Женщина упала и потеряла сознание.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали пострадавшей сотрясение мозга и травму в области шеи. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежала собака.

Напомним, что в Китае недавно были известны и хорошие новые. Сейчас в городе готовятся к открытию самого большого моста над водой.