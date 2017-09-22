В Петербурге пенсионерка получила травму в автобусе

В Калининском районе Петербурга пожилая женщина получила травму при торможении в автобусе. Это произошло днем 21 апреля. По словам врачей, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма.

Днем 21 апреля пенсионерка серьезно пострадала в автобусе, который ехал по Бестужевской улице от Пискаревского проспекта до Замшиной улицы. Происшествие произошло, когда водитель Volgabus неожиданно резко притормозил, вследствие чего пострадавшая упала из-за потери равновесия.

68-летнюю женщину госпитализировали, а ее состояние назвали средним степенью тяжести. Поездка в автобусе обернулась для пенсионерки закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом спины, а так же женщине диагностировали черепно-мозговую травму.