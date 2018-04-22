В Палкинском районе в ДТП пострадали три человека

В Палкинском районе в результате ДТП пострадали три человека, одна из пострадавших - пожилая женщина.

Это произошло 25 апреля примерно в 14:00. Мужчина потерял управление за рулем, а автомобиль съехал с дороги. В машине находился водитель, пенсионерка и молодая девушка. В итоге машина перевернулась.

Получила травмы только пожилая женщина. Ее отправили в больницу на лечение. Молодая девушка не получила серьезных травм и медицинская помощь ей не пригодилась. Водитель в ДТП не пострадал вовсе.

Напомним, недавно в Челябинске так же произошло ДТП. Молодой человек без прав на вождение вследствие погони от полиции врезался в жилой дом. В результате парень сломал ногу.